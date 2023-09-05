Премьер-министр провел встречу с послом Китая в Казахстане

На сегодняшний день наблюдается рост поставок несырьевых товаров из Казахстана в Китай

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол КНР в РК Чжан Сяо, - Вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол КНР в РК Чжан Сяо, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





Стороны рассмотрели темпы двусторонней торговли за первое полугодие, реализацию совместных проектов в транзитно-транспортной сфере, открытие взаимных культурных центров между РК и КНР, организацию Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, а также ряд других тем.





Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает стабильно развиваться. В 2022 году взаимный товарооборот увеличился на 34% и достиг рекордного показателя в 24 млрд долларов. В первом полугодии он вырос уже на 20% и составил 13,6 млрд долларов. Вместе с тем продолжается работа по доведению объемов двусторонней торговли до 35 млрд долларов к 2030 году.





Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день наблюдается рост поставок несырьевых товаров из Казахстана в Китай. В частности, в 2022 году начаты поставки пластмассовых изделий, металлоконструкций, муки, кондитерских и макаронных изделий.





Считаю, что нам необходимо расширить номенклатуру поставляемых товаров и услуг, установить больше прямых контактов между деловыми кругами наших стран. В этой связи сообщаем о готовности нарастить несырьевой экспорт в КНР на сумму порядка 1 млрд долларов по 135 товарным позициям", - сказал он.





Глава правительства добавил, что важным направлением также является инвестиционное взаимодействие.





В свою очередь посол КНР в РК напомнил, что в 2023 году исполняется 10 лет инициативе "Один пояс - один путь", которую председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в Астане в рамках государственного визита в Казахстан.





Казахстан одним из первых отозвался на эту инициативу и активно присоединился к ее реализации. В рамках этого проделана большая работа. Сегодня нас объединяют 11 железнодорожных и автомобильных дорог, три нефтегазовых провода и Центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Без всякого преувеличения можно сказать, что имеющимся достижениям может позавидовать любой из наших партнеров. Нынешний год также обещает быть плодотворным в плане развития двусторонних отношений", - сказал Чжан Сяо.





Напомним, мегапроект "Один пояс - один путь" отмечает десятилетие.



