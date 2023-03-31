Премьер-министр рассказал о планах по предстоящей работе правительства Казахстана  

Проект документа доступен для публичного обсуждения до 13 апреля 2023 года

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа разработали в Министерстве внутренних дел Казахстана.





Проект документа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 апреля 2023 года.





По новым правилам документы, удостоверяющие личность, являются собственностью государства и содержат следующие данные:





фамилию, имя, отчество (при его наличии);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность - по желанию владельца;

гражданство;

фотографию;

наименование органа, выдавшего документ;

дату выдачи, номер документа, срок действия;

подпись владельца документов;

индивидуальный идентификационный номер;

отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".





Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.





Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.





Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.





Цифровые документы, удостоверяющие личность, равнозначны бумажным.





Получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.





По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.





Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.





Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:









документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, предоставляют подтверждающие документы); две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра); один из следующих документов:





свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста);

паспорт гражданина Республики Казахстан (при получении удостоверения личности впервые, утрате удостоверения личности, возвращении на постоянное место жительства в Республику Казахстан);

удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (при обмене удостоверения личности);

паспорт образца 1974 года (бывшего Союза Советских Социалистических Республик) (для получения удостоверения личности впервые при подтверждении гражданства Республики Казахстан);

удостоверение лица без гражданства (в случае признания гражданства Республики Казахстан);

справку о приеме в гражданство Республики Казахстан установленной Министерством внутренних дел Республики Казахстан формы (при получении удостоверения личности в связи с принятием в гражданство Республики Казахстан).



