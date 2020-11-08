Новые гостинично-туристические комплексы планируют построить в Актау

Актау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау и дал старт строительству новых гостинично-туристических комплексов, передает Kazakhstan Today.





О ходе работ по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау доложили заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким Мангистауской области Серикбай Трумов, министр энергетики Нурлан Ногаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

В рамках 2-го этапа развития курортной зоны Актау планируется расширить до четырех полос автомобильную дорогу из аэропорта, построить газопровод, а также системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Глава правительства поручил обеспечить своевременную реализацию проектов по подведению инженерной и транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау.

Мамин совместно с отечественными и иностранными инвесторами принял участие в церемонии начала строительства отелей, гольф-клуба, тематического парка развлечений под брендами Fairmont, Double Tree by Hilton, Movenpick Hotels and Resorts.

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