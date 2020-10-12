Премьер-министр РК обсудил с руководством российских компаний реализацию совместных проектов

Москва. 8 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел встречи с руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт главы правительства РК, на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым обсуждены состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и другие), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

В ходе посещения Сбербанка и встречи с председателем правления Германом Грефом глава правительства РК ознакомился с передовыми разработками в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и робототехники, в том числе применимыми в сферах здравоохранения, образования, логистики, корпоративного и государственного управления.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества, а также цифровизации образования и совместной подготовке ИТ-специалистов на платформе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

На встрече с председателем государственной корпорации развития ВЭБ РФ Игорем Шуваловым обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве ЕАЭС, технологической модернизации и цифровизации экономики, расширения торговли в несырьевом секторе и другие.

Актуальные вопросы сотрудничества двух стран в геологической, энергетической и космической сферах обсуждены с председателем правления "Росгеология" Сергеем Горьковым, генеральными директорами госкорпораций "Росатом" Алексеем Лихачевым и "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

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