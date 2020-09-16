Премьер-министр РК поручил обеспечить жесткий контроль за ценами на социально значимые продукты

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в сложившихся условиях правительством и акиматами был принят комплекс мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Установлены предельные цены на социально значимые товары, расширена практика льготных займов торговым сетям через "оборотную схему" с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры господдержки сельхозтоваропроизводителям, в том числе внедрен механизм форвардного закупа — выделено 24,5 млрд тенге, выбрано 159 СХТП на приобретение 516,9 тыс. тонн сельхозпродукции.

Премьер-министр подчеркнул, что принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей (8,7%). Глава правительства привел пример города Алматы по стабилизации цен, где была оперативно проведена работа по выделению средств для "оборотной схемы", что позволило обеспечить своевременное пополнение и расширить перечень социально значимых товаров, закупаемых в стабфонды.

Принятие своевременных предупредительных мер акиматами позволит обеспечить стабилизацию и сдерживание цен. Мы целенаправленно работаем над снижением импортозависимости. Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров", — сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами продолжить мониторинг внешней ситуации и достаточности продовольственных запасов и стабильности цен на социально значимые товары, проработать вопрос по расширению механизма льготных займов торговым сетям через "оборотную схему", а также практику форвардного закупа для обеспечения стабильности цен на социально значимые товары.

Акиматам поручено обеспечить в приоритетном порядке реализацию проектов по наращиванию производства импортозависимых товаров (сахар, плодоовощная продукция и др.).

Премьер-министр обратил внимание Министерства сельского хозяйства и акимов регионов на недопустимость роста цен на продукты, обеспеченные внутренним производством, в особенности на картофель, муку, морковь и гречневую крупу.

Обеспечение доступности и качества продовольствия является одним из главных факторов качества жизни казахстанцев", - сказал А. Мамин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства