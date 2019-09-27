Премьер-министр РК посетил с рабочим визитом в Кызылординскую область

Кызылорда. 26 сентября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочим визитом Кызылординскую область, передает Kazakhstan Today.

Во время рабочей поездки премьер-министр Казахстана ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыра, а также с реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической отрасли. Аскар Мамин принял участие в запуске космического корабля "Союз МС-15". Он также побывал в новых жилых домах, построенных в рамках государственной программы "Нурлы жер", узнал о проводимых работах по газификации города.

О проводимых в городе Байконыре работах премьер-министру РК доложил аким Кызылординской области Куанышбек Искаков.

Так, в рамках программы "Нурлы жер" в городе Байконыре завершено строительство пяти 50-квартирных домов. Общая площадь строительства - 15,7 тыс квадратных метров, 250 квартир. Дома подключены к центральному водоснабжению и канализационной сети. Для обеспечения теплом и горячей водой установлена автономная паровая котельная с природным газом. В настоящее время ведутся работы по распределению квартир среди очередников, граждан РК, проживающих в городе", - сказал аким области.

Стоит отметить, что в рамках реализации инвестиционного проекта "Газификация Кызылординской области и создание новых активов" были проведены работы по подключению города Байконыр к газопроводу Бейнеу - Шымкент и по строительству подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей города Байконыра. На сегодняшний день к газовым сетям подключены казахстанские объекты образования и строящиеся 5 многоэтажных жилых дома. Цена на газ для потребителей - 20,90 тенге за кубометр.

Премьер-министр РК также был проинформирован о проводимой работе по созданию свободной экономической зоны на комплексе "Байконыр".

Далее Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства гостиничных комплексов, а именно с реконструкцией гостиницы "Россия" и гостиничного комплекса "Нулевой квартал".

Сегодня для повышения развлекательно-туристического потенциала города, акиматом Кызылординской области и администрацией города Байконыра прорабатывается вопрос вывода из аренды здания гостиницы "Россия" и объектов "Нулевой квартал".

В завершение рабочей поездки в Кызылординскую область премьер-министр РК принял участие в совместном наблюдении за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-15" . Напомним, в полет отправился первый астронавт из ОАЭ - Хазза аль-Мансури. Также в составе экипажа российский космонавт Олег Скрипочка (командир), американский астронавт Джессика Меир (бортинженер-1).

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