Премьер-министру продемонстрировали смарт-технологии Акколя

Кокшетау. 8 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в город Акколь Акмолинской области проинспектировал реализацию проектов "умных городов" в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", а также развитие национальной космической системы связи, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства ознакомился с работой центра обработки данных и ситуационного центра АО "Казахтелеком", который является ядром проекта "Smart Aqkol" по внедрению современных технологий "умных городов".

Пилотный проект осуществлен в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в целях комплексного обеспечения жизнедеятельности города посредством видеонаблюдения за дорожной и общественной безопасностью, в том числе в образовательных учреждениях и социальных объектах, мониторинга и управления в сфере здравоохранения, а также оснащения зданий и жилых домов "умным" оборудованием нового поколения.

Как сообщает официальный сайт главы правительства, в ходе посещения Центра космической связи (ЦКС) "Акколь" премьер-министру доложили о развитии национальной космической системы связи (КСС) "KazSat", которая состоит из двух спутников "KazSat-2", "KazSat-3" и двух наземных комплексов управления "Акколь" в Акмолинской области и "Коктерек" в Алматинской области.

В состав ЦКС "Акколь" входят центр управления полетами космическими аппаратами, центр управления мониторинга, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения, служба эксплуатации инфраструктуры.

На данный момент услугами спутников связи "KazSat" пользуются 16 основных казахстанских операторов связи и вещания. Загрузка космической системы связи "KazSat" составляет порядка 73%.

В поездке приняли участие заместитель премьер-министра Роман Скляр, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, аким Акмолинской области Маржикпаев, председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев и др.

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