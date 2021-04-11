Премьер-министры Казахстана и Узбекистана дали старт проекту МЦТЭС "Центральная Азия"

ТУРКЕСТАН. 10 АПРЕЛЯ - Сегодня в районе пункта пропуска "Жибек Жолы" на казахстанско-узбекской границе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры и приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, туристической, космической сферах, промышленной кооперации, рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, также межрегионального и приграничного сотрудничества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Особое внимание уделено вопросам реализации совместных проектов в автомобилестроении, переработки продукции АПК, а также строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент.

По итогам переговоров Мамин и Арипов подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС "Центральная Азия", а также протокол о совместных действиях по развитию железнодорожного транспорта.

МЦТЭС "Центральная Азия" будет размещен в районе ПП "Жибек Жолы" (РК) и "Гишт Куприк" (РУ). Общая площадь Центра составит 400 га, пропускная способность - 35 тыс. человек и 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях.

Центр призван стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов Казахстана и Узбекистана. Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.

Правительства Казахстана и Узбекистана работают над задачей по доведению уровня взаимной торговли до $10 млрд. Стартующий сегодня проект будет служить достижению этой цели и способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического сотрудничества двух государств", - сказал Мамин.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании единой товаропроводящей системы между РК и РУ путем открытия трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в $22,5 млн и мощностью перевалки 67 тыс. тонн в год.

В рамках рабочей поездки премьер-министр РК посетил модернизированный пункт пропуска "Б. Конысбаева" на казахстанско-узбекской границе. После проведенной с июля 2019 года по декабрь 2020 года реконструкции площадь его застройки увеличилась в 2 раза, до 6 гектаров, количество полос движения - с 2 до 6, число кабин паспортного контроля - с 6 до 16, установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы. В результате принятых мер пропускная способность пункта выросла более чем в 6 раз, с 150 до 1 тыс. автомобилей в сутки в обоих направлениях, время прохождения сокращено в 2 раза с 60 минут до 25 минут.

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