19.09.2024, 18:59 32066
Премьер Казахстана и вице-премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с первым вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, прибывшим в Астану для участия в 12-м заседании Казахстанско-Грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба правительства РК.
Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.
Грузия является важным и надежным партнером на Южном Кавказе. В первом квартале 2024 года грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана 88,5 млн долларов, всего за 10 лет объем инвестиций превысил 500 млн долларов.
Стороны акцентировали внимание на перспективах в транзитно-транспортной сфере. Через территории двух стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.
Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по этому маршруту в 2023 году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн. Глава государства уделяет большое внимание развитию Среднего коридора, и мы нацелены довести объемы перевозок по этому маршруту до 10 млн тонн грузов. Для этого правительство принимает последовательные меры по улучшению условий транзита", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Руководитель правительства РК отметил важность продолжения совместной работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок по маршруту TMTM, в том числе по линии Баку - Тбилиси - Карс. Наряду с этим обозначена необходимость активной цифровизации транспортного коридора, что повысит его привлекательность для международных перевозчиков.
В свою очередь Леван Давиташвили выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном и отметил в этом особую роль межправительственной комиссии, которая призвана дать новый импульс развитию двусторонних отношений.
Участники встречи подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития торгово-экономического партнерства.
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20.09.2024, 09:42 1346
В Туркестанской области прошли учения с участием военных из шести стран
Фото: МО РК
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Туркестан. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза многонационального учения "Безграничное братство-III" прошла в Туркестанской области. В ходе учения силы специальных операций шести стран уничтожили условное бандформирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
За учениями наблюдали министр обороны Руслан Жаксылыков, представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и силовых структур Казахстана. На учение в качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.
С учетом роста террористичеких угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно", - подчеркнул глава Минобороны.
Вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне "Орда" была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды. После ознакомления с текущей оперативно-тактической обстановкой состоялся розыгрыш практических действий.
Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.
Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были "уничтожены" в туннеле с помощью беспилотников", - сообщили в Минобороны РК.
Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, отметили в ведомстве.
По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.
19.09.2024, 18:05 37096
В Казахстан вернули активы на 262 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о возврате в РК активов на 262 млрд тенге в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды.
В текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа - на 205 млн долларов. В компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге. Одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, продолжается исполнение обнародованного в послании поручения главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий.
Как доложил Берик Асылов, за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза, восстановлены права 11 тысяч пайщиков.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.
Также главе государства была представлена информация о состоянии борьбы с наркопреступностью. С начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира "закон и порядок", обозначенного в концепции "Справедливый Казахстан", акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Республику Казахстан за 2,5 года возвращены активы на 1,09 трлн тенге.
19.09.2024, 17:30 37811
Токаев дал ряд поручений заместителям руководителей силовых структур Казахстана
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений вновь назначенным заместителям руководителей силовых структур страны, сообщает Акорда.
Токаев принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности - начальника службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова. В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора и нового замминистра внутренних дел - главнокомандующего Нацгвардией.
19.09.2024, 16:31 41711
Поручения по повышению общественной безопасности в стране дал президент главе МВД
В МВД уверяют, что количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в стране.
По словам Саденова, в стране с начала года отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч.
Также министр заявил о сокращении правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.
Также в ходе встречи глава МВД ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала и сообщил о реализации принципа "закон и порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике.
За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% - случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав", - следует из доклада главы МВД.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
19.09.2024, 15:09 45046
Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет РК
Фото: Gov.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Высшего судебного совета Республики Казахстан.
Указом главы государства Малахов Дмитрий назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Ранее Токаев снял с должности председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа.
Напомним, 16 сентября президент освободил Малахова от должности главы Агентства по финмониторингу.
19.09.2024, 14:33 46481
Глава Высшего судебного совета РК освобожден от должности
Токаев подписал соответствующий указ
Фото: Gov.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан.
Указом главы государства Денис Шипп освобожден от должности главы Высшего судебного совета РК, сообщает пресс-служба президента.
Денис Шипп находился на данной должности с июня 2021 года.
19.09.2024, 13:19 48911
Ждем более решительных действий - в сенате обсудили контроль над электросамокатами
Закон, регулирующий передвижение самокатов, не работает полностью
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента Республики Казахстан председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев назвал "недостаточной" работу правоохранительных органов в рамках закона, регулирующего передвижение электросамокатов, передает корреспондент агентства.
Депутат сената Серик Утешов спросил у представителя Министерства внутренних дел РК об ограничениях скорости передвижения самокатов по тротуару и об ответственности самокатчиков, превышающих допустимую скорость.
Владельцы шеринговых компаний нам давали обязательство, что они сами будут регламентировать скорость самокатов на тротуарах. На сегодня мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации такую задачу, чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах. Пока у нас, скажу честно, таких средств фиксации нет, поэтому это ответственность шеринговых компаний полностью", - ответил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.
В то же время, как отметил замминистра, за превышение скорости и другие нарушения предусмотрена ответственность по статьям 615, 620 (Иные правонарушения и правонарушения и прочими участниками дорожного движения), где предусмотрена ответственность 2 и 3 МРП.
По информации МВД, 30 тысяч пользователей электросамокатов были привлечены к ответственности с начала этого года.
Когда мы обсуждали вопрос по компетенции местных исполнительных органов, речь шла о том, что акиматы могут по своему усмотрению в определенные дни либо в определенных местах устанавливать какие-то особые требования по движению. Условно, в воскресенье закрыть движение самокатов в парке", - добавил Игорь Лепеха.
По его словам, "не видна" ответственность владельцев шеринговых компаний, вместе с ограничениями скоростного режима отсутствуют и установленные парковочные места для самокатов.
Тем временем спикер сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что закон, регулирующий передвижение самокатов, не работает полностью.
Проблемы с самокатами сохраняются. В этих условиях, Игорь Владимирович, ссылаться на то, что шеринговые компании активно не выполняют свою часть обязательств - этого недостаточно. Нужно, наверное, с ними работать. У вас же есть полномочия. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать с акиматами, приглашать их. Нужно обеспечивать реализацию закона. Зачем мы законы принимаем, если они даже не реализуются?" - возразил Ашимбаев.
Напомним, сегодня сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования для водителей мопедов. Их обяжут регистрировать мопеды и получать водительские права.
19.09.2024, 11:25 50151
Требования для водителей мопедов ужесточат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате парламента Республики Казахстан рассмотрели и одобрили поправки в законы "О дорожном движении", "О разрешениях и уведомлениях" и в Уголовный кодекс РК, передает корреспондент агентства.
Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".
В закон "О дорожном движении" вносятся следующие поправки:
1. Вводится понятие "средней скорости" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
По результатам определения средней скорости движения транспортного средства специальными контрольно-измерительными приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения. Таким образом, фиксация и вычисление средней скорости движения транспортного средства будет дополнительно осуществлять контроль за соблюдением водителями установленной скорости. При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути.
2. Вводится обязательная государственная регистрация мопедов.
Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.
3. Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.
4. В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно.
5. Вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.
Отмечается, что нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.
Также сообщается, что в Кодекс об административных правонарушениях предлагаются следующие поправки:
- дифференциация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше километров в час от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения;
- при нарушении водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами, совершенными впервые, устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф, который будет налагаться при повторном нарушении;
- увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в том числе за формальное проведение технического осмотра на субъектов малого предпринимательства - с 10 до 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - с 20 до 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра;
- вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений и других.
Ранее в МВД рассказали, как будут регистрировать мопеды.
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