Премьер Казахстана и вице-премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с первым вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, прибывшим в Астану для участия в 12-м заседании Казахстанско-Грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с первым вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, прибывшим в Астану для участия в 12-м заседании Казахстанско-Грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба правительства РК.





Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.





Грузия является важным и надежным партнером на Южном Кавказе. В первом квартале 2024 года грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана 88,5 млн долларов, всего за 10 лет объем инвестиций превысил 500 млн долларов.





Стороны акцентировали внимание на перспективах в транзитно-транспортной сфере. Через территории двух стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.





Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по этому маршруту в 2023 году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн. Глава государства уделяет большое внимание развитию Среднего коридора, и мы нацелены довести объемы перевозок по этому маршруту до 10 млн тонн грузов. Для этого правительство принимает последовательные меры по улучшению условий транзита", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Руководитель правительства РК отметил важность продолжения совместной работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок по маршруту TMTM, в том числе по линии Баку - Тбилиси - Карс. Наряду с этим обозначена необходимость активной цифровизации транспортного коридора, что повысит его привлекательность для международных перевозчиков.





В свою очередь Леван Давиташвили выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном и отметил в этом особую роль межправительственной комиссии, которая призвана дать новый импульс развитию двусторонних отношений.





Участники встречи подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития торгово-экономического партнерства.