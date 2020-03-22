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Премьер поздравил казахстанцев с Наурызом

21.03.2020, 14:30 7642
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Наурызом, передает Kazakhstan Today.
 

Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Наурыз мейрамы - нашим любимым праздником, символизирующим начало весны, обновления и роста, тепло и надежды, доброе будущее! В этом году в интересах здоровья каждого из нас и всех казахстанцев мы празднуем Наурыз без массовых гуляний, в узком семейном кругу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. 

 
Премьер выразил уверенность, что мы преодолеем все трудности и в следующем году сможем встретить Наурыз всем нашим единым многонациональным народом.
 

От всей души желаю всем жителям Казахстана крепкого здоровья, взаимного уважения, мира и благополучия!" - обратился к казахстанцам премьер.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай 
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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