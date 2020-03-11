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Президент дал министру обороны поручения по повышению статуса военнослужащих и качества подготовки военных кадров

10.03.2020, 19:58 8722
Президент дал министру обороны поручения по повышению статуса военнослужащих и качества подготовки военных кадров
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.
 
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о проводимой работе над Концепцией строительства и развития Вооруженных сил, а также о ходе работ по инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Нурлан Ермекбаев также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности министерства по мониторингу существующих рисков в геополитическом и экономическом форматах, вопросах международного военного сотрудничества, а также о ходе подготовки законопроектных работ, направленных на улучшение эффективности управления вооруженными силами и повышения обороноспособности страны.
 
Глава государства обратил особое внимание на проведение необходимой работы по совершенствованию инфраструктуры вооруженных сил, объектов хранения боеприпасов, полигонов и военных городков. 
 
По итогам встречи президент дал министру обороны ряд поручений по повышению социального статуса военнослужащих и качества подготовки военных кадров, в том числе принятия соответствующих мер по укреплению воинской дисциплины.
 

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