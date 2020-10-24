Президент дал ряд поручений акиму Кызылординской области

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава государства заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Кызылординской области за 9 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Гульшара Абдыкаликова доложила президенту о разработке плана экономического развития Кызылординской области до 2023 года, в котором предусматривается реализация 265 проектов в разных отраслях экономики на сумму 271 миллиард тенге и создание 4610 постоянных рабочих мест. По словам Гульшары Абдыкаликовой, в этом году уже начата осуществление 110 проектов на общую сумму 26 миллиардов тенге с созданием 2 тысяч рабочих мест.

Главу государства также проинформировали о завершении работы по уборке зерновых и масличных культур на площади 15,5 тысячи гектаров. Достигнуты хорошие показатели уборки риса в 551,3 тысячи тонн.

Гульшара Абдыкаликова рассказала президенту о ходе реализации Дорожной карты занятости населения, в рамках которой привлечено 38 миллиардов тенге на реализацию инфраструктурных проектов, создано более 9 тысяч рабочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о принимаемых в области мерах по борьбе с коронавирусом. По словам акима, на сегодня все медицинские организации работают в штатном режиме и в случае необходимости имеется возможность дополнительно развернуть до 3200 койко-мест в 21 инфекционном стационаре. Регион полностью обеспечен необходимым объемом лекарств и средствами защиты. Гульшара Абдыкаликова сообщила президенту о запуске строительства модульной инфекционной больницы на 200 коек, которую планируется ввести в эксплуатацию до 1 декабря текущего года.

В завершение встречи глава государства дал акиму Кызылординской области ряд поручений, в том числе связанных с необходимостью улучшения показателей роста в перерабатывающей промышленности, оказания поддержки малого и среднего бизнеса, диверсификации экономических проектов. Президент также поручил взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Также 23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII Съезде судей Республики Казахстан.

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