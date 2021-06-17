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Президент дал ряд поручений главе Агентства по стратегическому планированию и реформам

16.06.2021 5158
Президент дал ряд поручений главе Агентства по стратегическому планированию и реформам
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова предоставил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о ходе разработки национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства, обеспечения устойчивого экономического роста, развития регионов, инноваций и науки, а также агропромышленного комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что национальные проекты должны стать инструментами изменений с конкретными показателями, влияющими на улучшение жизни казахстанцев, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В ходе встречи была рассмотрена повестка предстоящего заседания Высшего совета по реформам, проведение которого планируется в следующем месяце.
 
Глава государства также был проинформирован о текущей деятельности Международного финансового центра "Астана", работе по развитию финансовых технологий и инноваций, привлечению портфельных и прямых инвестиций.
 
В завершение президент дал Кайрату Келимбетову ряд конкретных поручений.
 

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