Президент изменил структуру и функции АЗРК

Фото: Amanat

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Павлодар. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты мажилиса парламента и маслихатов РК на встречах с населением Павлодарского региона обсуждаются предвыборные программы партий и наказы избирателей.





В рамках предвыборной кампании кандидат в депутаты мажилиса парламента РК Анатолий Бойчин, а также кандидаты в депутаты областного маслихата Сайлау Уразбаев, Александр Терентьев, Калауден Ибрагимов посетили Иртышский район Павлодарской области. Они встретились с людьми с особыми потребностями, спортсменами и работниками ТОО "Ертіс ауыз су". На встречах кандидаты рассказали о предвыборной программе партии, а также получили наказы от избирателей.





Кандидат в депутаты областного маслихата Александр Терентьев отметил, что эти выборы особенные, так как часть депутатов будет избираться по мажоритарной системе.





Это значит, что эти люди будут заниматься исполнением тех наказов, которые будут идти от населения. Теперь в случае ненадлежащего исполнения депутатами своих полномочий, можно будет их снять с занимаемой должности", - сказал он.





Люди с особыми потребностями выразили свою заинтересованность в улучшении своего социального положения. Они задали кандидатам вопросы о льготах, выплатах и доступности инфраструктуры.





Мы обеспечим работу по адаптации 777 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, проконтролируем направление бюджетных средств на предоставление не менее 2 тысяч безвозмездных грантов на развитие бизнес-идей социально-уязвимых категорий граждан. Все вопросы и наказы взяты на контроль и будут рассмотрены на законодательном уровне", - заверили депутаты.





Спортсменам Иртышского района были разъяснены пункты региональной предвыборной программы партии "AMANAT". Кандидатов интересовало мнение избирателей о развитии физической культуры и спорта на селе. Спортсмены дали наказ рассмотреть возможность трудоустройства молодых специалистов по спортивным специальностям.





Мы хотели чтобы статус тренера и педагога уравняли, чтобы они могли достойно содержать свои семьи и заниматься любимым делом", - рассказали представители спортивной сферы.





Работники ТОО "Ертіс ауыз су" также высказали свои пожелания и наказы кандидатам. Они проявили интерес к программам сельского кредитования и развития предпринимательства. Также они подняли вопрос о низком качестве медицинских услуг на селе. Кандидаты заверили, что все эти пункты озвучены в региональной предвыборной программе.





Встречи кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов РК с населением Павлодарского региона продолжаются. Они призваны повысить информированность избирателей о предстоящей работе партии и укрепить доверие к программам, проектам и инициативам.





Изготовлено: Пресс-служба Павлодарского областного филиала партии "AMANAT" (город Павлодар, улица Кривенко - 25А)





Заказчик: И.С. Теренченко





Оплачено из средств Избирательного фонда партии "АMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата Павлодарской области.





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