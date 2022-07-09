Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности и автоматизации госконтроля и надзора, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проведенный анализ регуляторных актов в сферах общественного питания, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства выявил ряд не соответствующих базовым условиям излишних и дублирующих друг друга требований.

При этом в ближайшие месяцы планируется провести анализ еще по шести направлениям: информация и связь, сфера компьютерного программирования, операции с недвижимостью, складирование, горнодобывающая промышленность и деятельность трубопроводного транспорта.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время к бизнесу предъявляется много формальных требований, которые можно упразднить без вреда для обеспечения должного контроля.

Алихан Смаилов подчеркнул, что наличие таких требований негативно влияет на деловой климат в стране, поэтому центральными госорганами совместно с НПП "Атамекен" должна быть проведена работа по сокращению не менее 30% регуляторных актов.

Главой государства перед нами поставлена задача по предоставлению большей свободы бизнесу. Это одно из главных направлений работы правительства в рамках формирования новой экономической политики. У проверяющих органов не должно быть возможностей привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам. Однако на сегодняшний день госорганами работа проведена неудовлетворительно", - сказал Алихан Смаилов.

В этой связи премьер-министр поручил соответствующим органам активизировать работу по очистке казахстанской нормативно-правовой базы от избыточных требований к бизнесу путем их пересмотра и сокращения.

Алихан Смаилов также одобрил подходы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в части создания автоматизированной системы управления рисками при обеспечении госконтроля и надзора.

Проверяющие ведомства должны реагировать тогда, когда есть высокие риски нарушений. Снижение административной нагрузки на бизнес и запуск системы управления рисками - это базовые шаги в проводимой реформе. Еще раз напоминаю руководителям центральных госорганов о персональной ответственности за результаты этой работы", - заключил премьер-министр.