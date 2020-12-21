Президент Казахстана подписал ряд законов

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала", сообщила пресс-служба Акорды.

Также подписаны законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции".

Текст законов публикуется в печати.

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