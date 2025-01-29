Президент Казахстана поручил оперативно проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС
Фото: ФОМС
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 миллиардов тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы.Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии", - заявил глава государства.
Он также сообщил, что в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году.
Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы. Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.