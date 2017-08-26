Президент Казахстана посетил павильоны нескольких стран на территории ЭКСПО-2017

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана принял участие в открытии отеля "Хилтон" в Астане, передает Kazakhstan Today.

Глава государства побывал на церемонии открытия пятизвездочного отеля "Хилтон", расположенного на территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017". По завершении церемонии Нурсултан Назарбаев посетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе посещения павильона России глава государства ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики и энергетические идеи будущего в условиях Арктики.

В павильоне Узбекистана главе государства были продемонстрированы научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальная платформа "Электрокарт", применяемая в сфере разработки транспортных средств.

Также президент Казахстана осмотрел макет автономного гелиобиологического безотходного комплекса в национальном павильоне Туркменистана.

Как отметили в пресс-службе, главе государства были представлены достижения ОАЭ в области развития возобновляемой энергетики.

В ходе посещения павильона Кореи президент Казахстана ознакомился с работой установки "Умная энергетическая микросеть" и системой энергосбережения.

Кроме этого, Назарбаев ознакомился с достижениями Франции в области развития возобновляемых источников энергии, "умных городов" и экомобильности.

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