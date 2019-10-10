Система Orphus

Президент Казахстана посетит с рабочим визитом Туркменистан

09.10.2019, 19:51 6292
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Туркменистан, передает Kazakhstan Today.
 
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 октября совершит рабочую поездку в Мангистаускую область. В рамках рабочей поездки президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также посетит областной историко-краеведческий музей в городе Актау", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Кроме того, 11 октября президент Казахстана посетит с рабочим визитом Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Напомним, сегодня глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая