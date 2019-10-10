Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Туркменистан, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 октября совершит рабочую поездку в Мангистаускую область. В рамках рабочей поездки президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также посетит областной историко-краеведческий музей в городе Актау", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Кроме того, 11 октября президент Казахстана посетит с рабочим визитом Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.





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