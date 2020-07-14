Президент Казахстана посмертно наградил двух врачей за борьбу с коронавирусом

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ №370 "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга: присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан": Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) - заведующему отделением ГКП "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области; Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) - главному врачу ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" Актюбинская область", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, сегодня казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса. В Казахстане от заболевания скончались 375 человек.





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