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Еще 1646 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

13.07.2020, 09:07 68338
Еще 1646 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавируснои? инфекциеи?, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, 957 выявленных без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая /бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 123 / 54;
 
город Алматы - 231 / 98;
 
город Шымкент - 81 / 16;
 
Акмолинская область - 35 / 22;
 
Актюбинская область - 63 / 40;
 
Алматинская область - 34 / 27;
 
Атырауская область - 266 / 220;
 
Восточно-Казахстанская область - 100 / 60;
 
Жамбылская область - 71 / 53;
 
Западно-Казахстанская область - 99 / 53;
 
Карагандинская область - 176 / 102;
 
Костанайская область - 49 / 19;
 
Кызылординская область - 54 / 24;
 
Мангистауская область - 107 / 100;
 
Павлодарская область - 77 / 21;
 
Северо-Казахстанская область - 70 / 38;
 
Туркестанская область - 10 / 10.
 
Всего в стране выявлено 59 899 заболевших.
 
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Казахстане достигло 375. 
 
 

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