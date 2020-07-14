Еще 1646 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

По информации Министерства здравоохранения РК, 957 выявленных без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая /бессимптомные):
город Нур-Султан - 123 / 54;
город Алматы - 231 / 98;
город Шымкент - 81 / 16;
Акмолинская область - 35 / 22;
Актюбинская область - 63 / 40;
Алматинская область - 34 / 27;
Атырауская область - 266 / 220;
Восточно-Казахстанская область - 100 / 60;
Жамбылская область - 71 / 53;
Западно-Казахстанская область - 99 / 53;
Карагандинская область - 176 / 102;
Костанайская область - 49 / 19;
Кызылординская область - 54 / 24;
Мангистауская область - 107 / 100;
Павлодарская область - 77 / 21;
Северо-Казахстанская область - 70 / 38;
Туркестанская область - 10 / 10.
Всего в стране выявлено 59 899 заболевших.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Казахстане достигло 375.
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