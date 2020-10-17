Президент Казахстана принял министра обороны России

Как сообщает пресс-служба аккорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества Казахстана и России.
Военно-техническая область, военная сфера в целом занимают очень важное место в стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - подчеркнул президент.
Глава государства приветствовал подписание договора о военном сотрудничестве между двумя государствами, подчеркнув, что это является одним из важных результатов визита министра обороны России в Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Сергея Шойгу как организатора 75-го парада Победы с его успешным проведением.
В свою очередь, глава оборонного ведомства России поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вызовы современности.
Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно носит стратегический и союзнический характер. То соглашение, которые мы сегодня подписали, безусловно, крайне важно. Пожалуй, это самое широкое и самое глубокое соглашение из всех наших соглашений о военном сотрудничестве", - сказал Сергей Шойгу.
Министр обороны России выразил признательность главе государства за достойное участие военного контингента из Казахстана в юбилейном Параде Победы на Красной площади. По его словам, это подчеркнуло высокий уровень отношений между двумя странами. Он также отметил активное участие команд Вооруженных сил Казахстана в Международных армейских играх.
В завершение встречи глава государства наградил Сергея Шойгу орденом "Достык" І степени за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном.
Ранее в Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева с российским коллегой Сергеем Шойгу. Министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
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