Президент Казахстана принял президента Исламского банка развития

Фото: Акорда

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), сообщает пресс-служба Акорды.





Открывая заседание, президент отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала, формирование новых международных торгово-экономических связей, а также расширение интеграционных процессов между странами и перераспределение финансовых потоков.





По мнению Касым-Жомарта Токаева, текущие вызовы и перемены открывают новые возможности для Казахстана. В этой связи он подчеркнул важную роль МФЦА в обеспечении дальнейшего устойчивого и поступательного развития страны.





Затем глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит задача по укреплению своего статуса в качестве успешного регионального финансового хаба. Исходя из изложенного, он обозначил ряд актуальных моментов.





В частности, президент указал на важность дальнейшего привлечения инвестиций в экономику страны и необходимость улучшения инвестиционной экосистемы.





Президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям. В этом контексте президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в Центре.





Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.





Следующим приоритетом глава государства обозначил неуклонное соблюдение установленных "правил игры".





Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского Союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.





Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов. В связи с этим Правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции Центра.





Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год.