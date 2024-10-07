06.10.2024, 09:10 44686
Президент Казахстана проголосовал на референдуме
Фото: 24.kz
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства.
После голосования глава государства пообщался с журналистами. Президент ответил на вопрос: "Кто займется строительством АЭС в Казахстане, если граждане поддержат вопрос АЭС на референдуме?"
Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями", - сказал Токаев.
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07.10.2024, 12:15 7491
В Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году
Фото: кадр из видое МО
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно проекту постановления правительства, призыву на воинскую службу в 2025 году подлежат 915 офицеров запаса. Призванные на воинскую службу граждане в течение 24 месяцев будут служить на должностях офицерского состава в Вооруженных силах, Пограничной службе КНБ, Национальной гвардии МВД и Министерстве по чрезвычайным ситуациям", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что призыв осуществляется в целях накопления военно-обученного резерва и комплектования вакантных должностей офицерского состава.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее в Минобороны прокомментировали петицию об отмене срочной службы в Казахстане.
07.10.2024, 09:25 35166
Казахстан усилит контроль на границе в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбурга
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции - вируса Марбурга, заявила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, сообщает Минздрав.
Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", - отметила Бейсенова.
Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.
Природные очаги лихорадки Марбург - страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.
Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.
Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:
1) избегать контактов с инфицированными;
2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;
3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;
4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.
5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.
6) соблюдать правила личной гигиены.
Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.
Марбург - это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же - ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.
Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.
Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.
07.10.2024, 09:10 42871
Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел РК
Фото: gov.kz
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Бауржан Аленов c 2022 года занимал должность начальника департамента полиции Алматинской области.
07.10.2024, 08:25 46276
Референдум по АЭС: участковые комиссии за рубежом завершили работу
Явка за рубежом составила 81,06%
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.
07.10.2024, 08:02 50481
Референдум по АЭС: озвучены результаты exit poll
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 октября в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. Предварительная явка составила 63,87%. На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили результаты exit poll.
По результатам exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований - Астана (ОФ ИКСИ "СОЦИС-А"), 69,8% избирателей от числа опрошенных проголосовали за строительство АЭС в Казахстане и 30,2% избирателей не согласны.
Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований - Астана" по заказу АО "Агентство "Хабар" 6 октября 2024 года, в день проведения республиканского референдума, провел предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике exit-poll на выходе из участков для голосования.
По словам аналитика частного фонда Алибека Тажибаева, с помощью методики непрерывного потока было охвачено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках Республики Казахстан. Задавался вопрос о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"
Результаты exit-poll следующие: заявили о том, что проголосовали "за" строительство АЭС 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили свое несогласие 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%", - сказал Алибек Тажибаев.
Институт Евразийской интеграции провел исследование по заказу Zakon.kz. Опрос охватил 250 участков, из них 159 - в городах, 91 - в селах. Было опрошено 30 546 человек. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. Всего организовано 6 замеров.
По данным exit-poll 71,8% проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане, против - 28,2%.
По данным exit-poll от Института общественной политики партии Amanat за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против - 27,7%.
В опросе приняли участие 44 160 человек.
Опрос на выходе с участков проводили профессиональные интервьюеры, обученные по методике exit-poll. Было привлечено 600 интервьюеров и супервайзеров. Опросом было охвачено 300 участков для голосования.
По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
06.10.2024, 20:55 71901
Предварительная явка казахстанцев на референдум составила 63,87%
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, явка граждан на референдум по вопросу строительства АЭС по состоянию на 20.00 составила 63,87%, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Явка казахстанцев на референдум по регионам:
по области Абай - 69,57%;
по Акмолинской области - 71,63%;
по Актюбинской области - 75,11%;
по Алматинской области - 68,71%;
по Атырауской области - 63,28%;
по Западно-Казахстанской области - 67,03%;
по Жамбылской области - 61,28%;
по области Жетiсу - 68,01%;
по Карагандинской области - 72,12%;
по Костанайской области - 73,45%;
по Кызылординской области - 82,48%;
по Мангистауской области - 54,03%;
по Павлодарской области - 65,09%;
по Северо-Казахстанской области - 66,31%;
по Туркестанской области - 75,31%;
по области Ұлытау - 70,69%;
по Восточно-Казахстанской области - 73,79%;
по Астане- 50,81%;
по Алматы - 25,39%;
по Шымкенту - 72,57%.
В референдуме приняли участие 7 820 918 казахстанцев из 12 244 683 граждан, включенных в списки.
На всех участках референдума в РК голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета голосов. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 7 октября.
06.10.2024, 20:07 77376
В Казахстане завершилось голосование на референдуме
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки для голосования на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции завершили работу в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Участки для голосования закрылись в 20.00 по времени Астаны.
Согласно данным, представленным избирательными комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки.
Ранее вице-министр иностранных дел Роман Василенко сообщил, что, по состоянию на 19.00 за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США.
06.10.2024, 18:14 82131
Референдум по АЭС: явка избирателей на 18.00 составила 61,56% Дополнено
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предварительныеАстана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00, бюллетени получили 61,56% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
В том числе в разрезе регионов:
- по области Абай - 64,24%;
- по Акмолинской области - 68,98%;
- по Актюбинской области - 72,31%;
- по Алматинской области - 67,77%;
- по Атырауской области - 60,80%;
- по Западно-Казахстанской области - 64,41%;
- по Жамбылской области - 57,76%;
- по области Жетiсу - 64,24%;
- по Карагандинской области - 69,48%;
- по Костанайской области - 70,99%;
- по Кызылординской области - 79,87%;
- по Мангистауской области - 51,38%;
- по Павлодарской области - 62,51%;
- по Северо-Казахстанской области - 63,72%;
- по Туркестанский области - 74,23%;
- по области Ұлытау - 67,77%;
- по Восточно-Казахстанской области - 72,58%;
- по Астане - 49,35%;
- по Алматы - 22,91%;
- по Шымкенту - 68,89%.
Дополнено 06.10.2024, 19.27
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в ходе брифинга Центральной комиссии референдума озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом.
По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Последним откроется через час участок в Сан-Франциско", - сообщил он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?