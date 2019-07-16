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Президент Казахстана провел совещание с акимами ряда областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

15.07.2019, 19:19 9667
Президент Казахстана провел совещание с акимами ряда областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В понедельник глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
В своем выступлении президент поставил перед акимами ряд задач по оперативному решению вопросов социально-экономического развития регионов.
 
Глава государства поручил корпусу акимов систематизировать требования населения и предметно работать над их решением, а также отражать их потребности в региональных социальных дорожных картах.
 
Касым-Жомарта Токаева подчеркнул, что региональные власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах.
 
Кроме того, президент поручил провести необходимую работу по подготовке к предстоящей уборке урожая, принять меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев возложил на администрацию президента контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.
 
После совещания глава государства принял акимов областей и городов республиканского значения.
 

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