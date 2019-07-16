Президент Казахстана провел совещание с акимами ряда областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В понедельник глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщили в пресс-службе Акорды.

В своем выступлении президент поставил перед акимами ряд задач по оперативному решению вопросов социально-экономического развития регионов.

Глава государства поручил корпусу акимов систематизировать требования населения и предметно работать над их решением, а также отражать их потребности в региональных социальных дорожных картах.

Касым-Жомарта Токаева подчеркнул, что региональные власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах.

Кроме того, президент поручил провести необходимую работу по подготовке к предстоящей уборке урожая, принять меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

В завершение Касым-Жомарт Токаев возложил на администрацию президента контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.

После совещания глава государства принял акимов областей и городов республиканского значения.

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