Президент Казахстана провел совещание с акимами ряда областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

В своем выступлении президент поставил перед акимами ряд задач по оперативному решению вопросов социально-экономического развития регионов.
Глава государства поручил корпусу акимов систематизировать требования населения и предметно работать над их решением, а также отражать их потребности в региональных социальных дорожных картах.
Касым-Жомарта Токаева подчеркнул, что региональные власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах.
Кроме того, президент поручил провести необходимую работу по подготовке к предстоящей уборке урожая, принять меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
В завершение Касым-Жомарт Токаев возложил на администрацию президента контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.
После совещания глава государства принял акимов областей и городов республиканского значения.
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