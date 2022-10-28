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Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана

27.10.2022, 20:01 7221
Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.
 
Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.
 
В свою очередь Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.
 

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Изъято почти 70% похищенного во время январских беспорядков оружия - МВД

27.10.2022, 16:02 10921
Изъято почти 70% похищенного во время январских беспорядков оружия - МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из 2960 похищенных в ходе январских событий единиц оружия изъято 2045, сообщил заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев на заседании сената, отвечая на вопросы депутатов по законопроекту об амнистии.
 

Изъято 2045 единиц оружия, в том числе 708 единиц похищенного служебного оружия и 1258 единиц оружия, похищенного у гражданского населения", - рассказал Сунтаев.

 
По его словам, всего в ходе январских событий было похищено 2960 единиц оружия. Большая его часть была похищена у гражданского населения, меньшая - из органов прокуратуры, КНБ РК, Нацгвардии и других мест.
 
На сегодняшний день изъято 69% похищенного оружия.
 
Напомним, сегодня сенат одобрил законопроект "Об амнистии", согласно которому уголовные дела будут прекращены в отношении порядка 1,5 тысячи участников январских событий.
 
При этом под амнистию не попали бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман. Об этом в кулуарах сената рассказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
 

Свыше ста наблюдателей от стран СНГ прибудут в Казахстан накануне выборов президента

27.10.2022, 14:15 12811
Свыше ста наблюдателей от стран СНГ прибудут в Казахстан накануне выборов президента
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан для наблюдения за президентскими выборами прибудут свыше ста наблюдателей от стран Содружества Независимых Государств, сообщил в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов.
 
По его словам, с 27 октября миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании предстоящих выборов.
 

Сегодня мы открываем штаб, который будет заниматься вопросами распределения наблюдателей за выборами. Миссию возглавляет председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев", - цитирует sputnik.kz Ильхома Нематова.

 
Он сообщил, что в состав миссии войдут представители всех стран СНГ - более 100 человек, 10 из которых - долгосрочные наблюдатели, информирует zakon.kz.
 

23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки", - заявил Ильхом Нематов.

 
По его словам, также будет создан координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоги работы миссии озвучат 21 ноября.
 
Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября.
 
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.
 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
 
17 сентября Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.
 

Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

27.10.2022, 09:33 18631
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2022 года в формате видеоконференции состоялось 7-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
 
Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, в течение года совместно с компетентными органами стран - участниц совета и исполнительным комитетом СНГ была проведена большая работа по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году, по нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция.
 

14 октября 2022 года в Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями государств было подписано указанное соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности совета", - отметили в Антикоре.

 
Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. В частности, будут:
 
  • оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
 
  • проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;
 
  • осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;
 
  • создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;
 
  • разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
 
  • осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
 
  • повышаться квалификации кадров и др.
 
В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов.
 
Напомним, текущий год ознаменован председательствованием в совете Республики Казахстан в лице председателя Агентства по противодействию коррупции Бектенова Олжаса Абаевича. По итогам заседания решением МСПК председательство в совете на период до очередного заседания передано Кыргызской Республике.
 

Более 5 миллионов гектаров земель возвращены государству - Карашукеев

26.10.2022, 19:52 32006
Фото: Акорда
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года, сообщает Акорда.  
 
По словам главы Минсельхоза, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Карашукеев также доложил, что государству досрочно возвращено более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.
 
Также глава Минсельхоза доложил Токаеву о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.
 
В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.
 

Президенту Казахстана доложили о работе сената

26.10.2022, 18:26 33906
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым был проинформирован о работе сената по законодательному обеспечению реформ в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры.
 
Президенту также была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.
 
Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.
 
В ходе встречи президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.
 

Токаев поздравил премьер-министра Великобритании с назначением на пост

26.10.2022, 18:14 34476
Токаев поздравил премьер-министра Великобритании с назначением на пост
Фото: Акорда
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа РК и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщат пресс-служба Акорды.
 
Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.
 

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", - подчеркивается в телеграмме.

 
Ранее сообщалось, что Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.
 

В Казахстане за 10 месяцев ликвидированы 11 международных каналов наркотрафика

26.10.2022, 14:25 42586
Фото: КНБ РК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с июля по октябрь текущего года проведено 36 антинаркотических операций, в том числе совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
 

Ликвидированы 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщается на сайте комитета.

 
В ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято более 282 кг наркотиков, в том числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша. Кроме того, выведены из оборота 861 таблетка экстази и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ, отметили в ведомстве.
 
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
 
 

Меры социальной поддержки населения перечислил президент

26.10.2022, 14:12 38261
Меры социальной поддержки населения перечислил президент
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принцип "сильные регионы - сильная страна" остается главным направлением государственной политики. Если региональная политика будет справедливой, то люди в крупных городах и небольших селах будут жить комфортно, заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.
 
По его словам, в стране в ближайшие 7 лет будет введено в эксплуатацию 111 миллионов квадратных метров жилья. Также завершится строительство проблемных домов.
 

Новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится. Государство будет активно прокладывать инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки. Во всех населенных пунктах страны будет водоснабжение. Показатель износа коммунальных сетей снизится до 40%. Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог. Будет построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения", - пообещал глава государства.

 
Он также добавил, что на всех республиканских и областных трассах будет качественная и стабильная сотовая и интернет-связь.
 
В числе других социальных мер Токаев назвал внедрение системы страхования от безработицы и увеличение размеров соцвыплат по потере работы до 45% от дохода.
 

В общественных советах мы внедрим молодежную квоту. Для развития молодежного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5% годовых. Мы окажем системную поддержку креативной индустрии. Будем регулярно проводить международные фестивали молодых талантов и ежегодно присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары", - пообещал Токаев.

 
Также, по его словам, будет проведена модернизация онкологической службы и запущен единый консультативный инсультный центр.
 

По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Системное развитие получит телемедицина. Долю отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана доведем до 50%. Через внедрение цифровых решений снизится отчетность врачей, а каждому гражданину будет обеспечен полный доступ к информации о его здоровье", - заявил глава государства.

 
Он еще раз подчеркнул, что социальные расходы - это инвестиции в развитие потенциала нации.
 

Поэтому в своей социальной политике мы будем не просто помогать людям преодолевать жизненные препятствия, а стимулировать их стремление трудиться и повышать собственное благосостояние", - резюмировал президент.

 

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