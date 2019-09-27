Президент Казахстана встретился с президентами ряда стран в Нью-Йорке

Нью-Йорк. 26 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился с президентами ряда стран, передает Kazakhstan Today.

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и технологической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как подчеркнул президент Казахстана, Финляндия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Европе и Европейском союзе. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил конструктивный и доверительный политический диалог с Финляндией и подчеркнул приверженность развитию взаимовыгодных отношений.

По словам главы государства, наряду с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам визита Елбасы Нурсултана Назарбаева в Финляндию в октябре 2018 года, поиск новых направлений сотрудничества расширит границы взаимодействия двух стран.

Кроме того, после встречи со своим финским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Главы государств отметили положительную динамику дружественных отношений между нашими странами и подтвердили готовность к их дальнейшему укреплению. В частности, стороны отметили необходимость активизации работы совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Молдовы пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Молдову в следующем году.

Серию двусторонних встреч президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продолжила беседа с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетеллем. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на реализации ряда перспективных проектов.

Касым-Жомарт Токаев и Ксавье Беттель, в частности, договорились активизировать сотрудничество в сферах космической промышленности, финансовых услуг, в том числе по линии Международного финансового центра "Астана", а также обсудили возможности взаимодействия в области цифровизации.

Кроме того, в рамках визита в Нью-Йорк Касым-Жомарт Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании "Eurasia Group" Яном Бреммером. Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии. Президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки "Astana Club".

Также Токаев встретился с президентом компании "Goldman Sachs" Дэвидом Соломоном. В ходе встречи обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром "Астана". Глава государства поблагодарил Дэвида Соломона за участие его компании в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году. Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с "Goldman Sachs" в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.

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