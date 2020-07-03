Президент обсудил с экспертами вопросы восстановления экономического роста Казахстана

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Глава государства провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), передает Kazakhstan Today.

Ключевым пунктом повестки дня заседания, прошедшего в онлайн-формате, стало обсуждение восстановления экономического роста Казахстана и роли Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в этом процессе.

В своем выступлении президент отметил успешное прошлогоднее размещение на бирже МФЦА акций таких крупных корпоративных игроков, как Полиметалл, "Казатомпром" и Halyk Bank. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением цен на нефть, беспрецедентного объема оттока капитала с развивающихся рынков, необходимо проведение новых реформ для диверсификации национальной экономики.

По мнению главы государства, МФЦА должен принимать активное участие в реализации экономической повестки в рамках определения стратегического курса развития страны на среднесрочную перспективу.

Очевидно, что одна страна может слабо интересовать крупных инвесторов, но весь регион Евразийского союза и Центральной Азии, которые связаны торговыми и промышленными связями, трудно игнорировать. Я убежден, что в нынешней ситуации любая конкуренция между странами региона должна рассматриваться через призму взаимного усиления и мотивации к развитию. Интерес инвесторов к одной из стран неизбежно повлияет на успех других. Таким образом, МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона", - отметил глава государства.

Президент твердо убежден, что Центр должен использовать свой потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций. Возможности МФЦА должны быть максимально задействованы для восстановления экономического роста.

Это не входило в его первоначальный мандат, но пришло время изменить ситуацию. Портфельные инвестиции также нуждаются в усилении. Внутренний рынок ценных бумаг все еще слабо развит. Поэтому нужно уверенные и решительные меры. Я настоятельно рекомендую Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с МФЦА разработать новую смелую нормативную базу, направленную на интеграцию и развитие внутреннего рынка ценных бумаг", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания эксперты поделились с Советом по управлению МФЦА своим видением экономической ситуации в регионе и мире, поддержали актуальные инициативы главы государства, а также привели аргументы в пользу расширения использования возможностей Международного финансового центра "Астана" как в национальном, так и в региональном масштабе.

Итогом заседания стало принятие годового отчета МФЦА и стратегии развития Центра до 2025 года.

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