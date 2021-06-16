Президент обсудил с главой "Лукойла" перспективы реализации совместных проектов в углеводородном секторе

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности нефтяной компании в Казахстане и перспективах реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе в нашей стране. Президента проинформировали о ходе геологоразведочных работ компании в нефтяных проектах "Женис" и "Аль-Фараби" на морском шельфе Каспийского моря. Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву рассказали о работе завода "ЛУКОЙЛ" в Алматинской области, который был запущен в 2020 году", - сообщает пресс-служба Акорды.

По словам руководителя компании, на сегодняшний день завод производит до 800 видов различных смазочных материалов и экспортирует продукцию в страны региона.

Наряду с этим, Вагит Алекперов рассказал президенту Казахстана о видении компании "Лукойл" текущего состояния и перспектив ценообразования на мировом нефтяном рынке.

Президент высоко оценил вклад российской компании в развитие нефтегазового сектора Казахстана, особо отметив ее участие в реализации важных социально ориентированных проектов, информирует пресс-служба.

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