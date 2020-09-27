Президент обсудил с главой Национальной академии наук вопросы экономической целесообразности научных исследований

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял президента Национальной академии наук Мурата Журинова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи в алматинской резиденции Касым-Жомарта Токаева с Муратом Журиновым были обсуждены вопросы развития казахстанской науки, внедрения отечественных разработок в производство, а также экономической целесообразности научных исследований, сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент национальной академии наук поддержал озвученные в послании инициативы главы государства, направленные на поддержку человеческого капитала, инвестиций в образование и науку, повышение технологичности и конкурентоспособности экономики.

Президент Казахстана отметил важность научного сопровождения деятельности крупных отечественных производителей. По его мнению, тесное взаимодействие ученых и представителей бизнеса позволит открыть новые возможности для внедрения инноваций и обеспечения экономического роста, а наука в целом должна работать на экономику страны", - информирует пресс-служба.





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