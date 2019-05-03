Президент отметил важность модернизации завода по производству аккумуляторных батарей в Талдыкоргане

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Алматинскую область посетил ТОО "Кайнар АКБ", передает Kazakhstan Today.

Глава государства ознакомился с производственным процессом сборки аккумуляторных батарей и осмотрел образцы выпускаемой продукции. Он отметил, что на градообразующем предприятии областного центра за счет государственной поддержки была осуществлена масштабная модернизация. Это позволило в прошлом году увеличить объемы производства до 2,5 млн аккумуляторов, которые успешно экспортируются в страны СНГ, Германию, Польшу, Китай и ОАЭ.

Обращаясь к представителям трудового коллектива, президент Казахстана выразил уверенность, что завод сможет укрепить свои конкурентные преимущества, увеличив экспорт на глобальные рынки, сообщает пресс-служба Акорды.

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