Президент отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об основных направлениях деятельности Совета и перспективах его дальнейшего развития.

В частности, Багдад Амреев сообщил главе государства о подготовке к предстоящим мероприятиям организации на высшем уровне, о работе по повышению статуса Тюркского совета до полноценной международной организации, а также об экономическом и инвестиционном направлениях деятельности ССТГ.

Положительно оценив усилия Совета в деле укрепления интеграции между тюркскими государствами, президент акцентировал внимание на усилении экономического блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию кооперации между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.

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