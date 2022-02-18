Президент Казахстана ответил, почему предыдущее интервью было на русском языке

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НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN высказался о предполагаемых пытках над задержанными участниками массовых беспорядков. Он отметил что общественная комиссия тщательно изучает соблюдение закона при расследовании каждого дела, передает RAZAKHSTAN TODAY.

Президент рассказал, что осведомлен о пытках, которые проводили над задержанным жителем Талдыкоргана Азаматом Батырбаевым. Он отметил, граждане записывают видео в его адрес публикуют в социальных сетях.

Я дал конкретные поручения МВД и Генпрокуратуре. Подобные действия недопустимы. К работе уже приступила общественная комиссия" - заявил президент.

Общественная комиссия, по его словам, тщательно изучает соблюдение закона при расследовании каждого дела.

У государства нет ни причин, ни полномочий не доверять им. Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность", - подчеркнул он.

Токаев добавил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности.