Президент подписал поправки в законодательство по вопросам труда

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, закон охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда . Его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства