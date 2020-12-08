Президент подписал ряд законов

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон "О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза", передает Kazakhstan Today.

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся, независимо от того, в какой стране ЕАЭС они работают, будет осуществляться наравне с гражданами этого государства. Законом предусмотрено, что каждая страна платит за период работы на своей территории, напомнили в пресс-службе сената. Соглашение было подписано 20 декабря 2019 года. Документ является результатом углубления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики".

Основными концептуальными нововведениями закона являются стимулирование строительства маневренных мощностей, установление сквозного тарифа на поддержку ВИЭ и создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики.

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