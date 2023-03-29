28.03.2023, 10:03 39556
Президент подписал ряд законов в сфере судебной системы
Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы, касающиеся судебной системы, ее реформирования и статуса судей, сообщает Акорда.
Президент подписал конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
Вместе с тем подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".
Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей. Также в законы включены положения, касающиеся совершенствования апелляционного института, нормы, направленные на повышение роли Высшего судебного совета и другие.
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29.03.2023, 10:05 1746
Правительство Казахстана ушло в отставку
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о правительстве Республики Казахстан от 29 марта 2023 года, сообщает Акорда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан президент постановил правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня подписания.
29.03.2023, 10:00 2326
Началась первая сессия парламента Казахстана VIII созыва
Фото: parlam.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Началась первая сессия парламента Казахстана VIII созыва с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства открыл совместное заседание парламента, передает корреспондент агентства.
Выступая с этой трибуны с Посланием народу Казахстана ровно год назад, в критически важный момент в истории страны, я выдвинул масштабную программу политической модернизации. Прошлогодний референдум убедительно продемонстрировал широкую поддержку населением предложенных инициатив. Поэтому мы со всей решимостью приступили к процессу преобразований. За год была проделана значительная работа", - сказал президент РК.
Он отметил, что Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.
Теперь президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему. Новый формат обрела деятельность по защите прав и свобод человека. Существенно расширились возможности для участия граждан в политической жизни страны", - сообщил Токаев.
Президент отметил, что нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан.
Средства массовой информации широко освещали ход агитации и процесс голосования. По оценкам отечественных и зарубежных наблюдателей, всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ. Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий. В партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей. Таким образом, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий", - сказал Токаев.
В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности. Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий", - сообщил президент.
Он отметил, что отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны.
Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в мажилисе были представлены интересы различных социальных групп. Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий. Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции", - добавил глава государства.
Президент отметил, что наряду с этим были созданы условия для прохождения в мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества!", - сказал он.
В век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим. Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла. Уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательно и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны. Это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти - народ", - подчеркнул Токаев.
28.03.2023, 19:32 19906
Освобожден от должности завотделом социально-экономического мониторинга администрации президента
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Мади Такиев освобожден от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Такиев родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит", а также Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности "юриспруденция" и Международный университет бизнеса - "магистр делового администрирования".
В разные годы работал начальником управления Налогового комитета МФ РК, директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики, директором департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и вице-министром национальной экономики. Заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Такиев трудился с сентября 2020 года.
28.03.2023, 18:16 24111
ЦИК зарегистрировала депутатов мажилиса, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов мажилиса, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам.
В соответствии со статьями 12, 45, 46 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ зарегистрировать депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан восьмого созыва", - говорится в сообщении ЦИК.
По одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы:
- Абиль Еркин Аманжолович
- Алишев Казыбек Курмангалиевич
- Амантай Жаркынбек
- Базарбек Бакытжан Жумабекович
- Балабиев Кайрат Рахимович
- Бапи Ермұрат Сейтқазыұлы
- Бексултанов Кудайберген
- Жайымбетов Мархабат Жайымбетович
- Жанбыршин Едиль Терекбайулы
- Жубанов Адил Орынбасарович
- Исабеков Данабек Ержанович
- Искандиров Мукаш Зулкарнаевич
- Калыков Арман Кобыландынович
- Каскарауов Данияр Алдабергенович
- Кожасбаев Руслан Садвакасович
- Кырыкбаев Темир Базарбаевич
- Құспан Абзал Темірғалиұлы
- Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович
- Мукаев Даулет Толеутаевич
- Мусралимова Айна Ермековна
- Нажметдинұлы Болатбек
- Назаров Ардақ Куттыкожаевич
- Нурумова Гульдара Алданышевна
- Сабильянов Нуртай Салихұлы
- Садибеков Уласбек
- Сатыбалдин Ерболат Жалгасбаевич
- Стамбеков Ерлан Даулетович
- Тумашинов Лукбек Шабданович
- Турлыханов Даулет Болатович
Напомним, вчера в Казахстане подвели окончательные итоги парламентских выборов. В мажилис Казахстана вошли шесть партий, набравших более 5% голосов. Сегодня партии распределили депутатские мандаты в мажилис. Завтра состоится первая сессия парламента РК восьмого созыва, на которой выступит президент страны Касым-Жомарт Токаев.
28.03.2023, 15:54 28326
Трамадол и кетамин попали в список подлежащих контролю наркотических и психотропных препаратов
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство внесло изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казахстане.
Так, в список наркотических средств добавили препараты изотонитазен, кротонилфентанил, циклопропилфентанил, акрилоилфентанил (акрилфентанил), фуранилфентанил, тетрагидрофуранилфентанил, U-47700, МТ-45, AH-7921.
Еще 3 препарата добавлены в раздел "Психотропные вещества": этизолам, трамадол, кетамин.
В постановлении также говорится, что любое растение рода сannabis с корнем или без корня, содержащее тетрагидроканнабинол (за исключением семян, если они не сопровождаются самим растением или другими частями растения), в высушенном или невысушенном виде, является наркотическим средством.
Также внесены изменения в список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ).
Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.
Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.
До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".
28.03.2023, 13:08 34276
Принадлежавший строительной компании участок стоимостью 6 млрд тенге в Алматы вернули в госсобственность
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военными прокурорами принимаются меры по возврату земельного участка бывшего военного госпиталя в Медеуском районе города Алматы в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй". Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии. 24 ноября 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступили в законную силу", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.
Отмечается, что "в настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта".
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года лидеры общественных ветеранских организаций выступили на пресс-конференции, посвященной проблемам ремонта и строительства госпиталя для ветеранов войны. Они сообщили, что "из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, осталось только 11. Остальные 15 гектаров ушли под строительство особняков".
28.03.2023, 12:35 35301
Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Казахстана
Фото: gov.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства финансов Казахстана.
Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году.
Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет.
Обладатель международной стипендии "Болашақ", член президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.
С 2008 по 2010 годы работал экспертом управления развития образования и науки департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.
С 2010 по 2011 годы работал в департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.
С 2011 по 2019 годы трудился в должности эксперта, консультанта, инспектора, заведующего сектором и заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
С апреля 2019 года по март 2021 года занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.
С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.
Ранее был назначен глава Комитета языковой политики Минобразования.
28.03.2023, 11:55 36796
Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестфонда
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, передает корреспондент агентства.
Целью фонда является содействие экономическому развитию государств - участников Организации тюркских государств (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Турция и Республика Узбекистан) путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Фонд выполняет следующие функции и полномочия посредством инвестиционной деятельности:
- оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли;
- финансирование проектов, в частности проекты микро-, малых и средних предприятий;
- сотрудничество и финансирование совместно с международными и национальными финансовыми институтами и институтами развития, а также торговыми палатами и частными организациями;
- поддержка расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей;
- поддержка создания и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство;
- поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии и туризм;
- финансирование проектов, способствующие развитию зеленой экономики, путем инвестирования в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и охрану окружающей среды;
- оказание помощи и финансовой поддержки для подготовки инвестиционных проектов, если это будет сочтено необходимым;
- осуществление других видов деятельности и предоставление других услуг, которые могут способствовать достижению цели фонда.
Уставной капитал фонда составляет пятьсот миллионов долларов США. Он делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Акции, общая номинальная стоимость которых составляет триста пятьдесят миллионов долларов, являются оплаченными акциями, тогда как акции, общая номинальная стоимость которых составляет сто пятьдесят миллионов долларов, являются привлекаемыми акциями.
Члены-учредители подписываются на доли уставного капитала фонда поровну. Каждый член вносит первоначальный платеж, относящийся к его оплаченным акциям, в течение 90 дней после в инаугурационного заседания. Такая сумма зачисляется на счет фонда. Оставшаяся сумма подписки подлежит оплате тремя ежегодными платежами в каждую последующую годовщину даты первоначального платежа. Платежи производятся в долларах США.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Создание Тюркского инвестиционного фонда будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, финансировать проекты малого и среднего бизнеса, поддерживать расширение транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей, оказывать содействие созданию и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержку проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, зеленую экономику, туризм, говорится в пояснительной записке к документу.
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