Президент подписал ряд законов в сфере судебной системы

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы, касающиеся судебной системы, ее реформирования и статуса судей, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы, касающиеся судебной системы, ее реформирования и статуса судей, сообщает Акорда.





Президент подписал конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".





Вместе с тем подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".





Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей. Также в законы включены положения, касающиеся совершенствования апелляционного института, нормы, направленные на повышение роли Высшего судебного совета и другие.