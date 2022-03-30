Президент подписал соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соглашение распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле государств-членов. Предприниматели, которые экспортируют и импортируют отходы, руководствуются перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Соблюдение требований соглашения позволит устанавливать единый порядок перемещения опасных отходов между государствами - членами Евразийского экономического союза, а также приведет к экологически обоснованному удалению и переработке опасных отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды.