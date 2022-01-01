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Президент подписал закон по залоговой политике банков второго уровня

31.12.2021, 21:26 6591
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон направлен на совершенствование налогового, бюджетного законодательства и залоговой политики банков второго уровня, регулирование оценочной деятельности и исполнительного производства.
 

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Минэнерго готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ

30.12.2021, 19:53 33726
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На текущий момент министерство готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.
 
В первую очередь министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.
 
В ведомстве считают, что эти меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.
 
28 декабря министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Республике Казахстан Джуди Куо. В рамках встречи были обсуждены вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.
 
В этот же день состоялось 59-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году.
 

Токаев подписал ряд законов

30.12.2021, 19:18 34871
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан".
 
С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса. 
 
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных".
 
В целом закон направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение её объёмов. 
 
Ранее глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными".
 

Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"

30.12.2021, 19:08 35546
Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными". 

Ранее сообщалось, что зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 
 
Ранее зоозащитники уже делали заявление, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство. 
 

В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам

30.12.2021, 17:30 36801
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ -В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, доплаты медики будут получать соответственно группам риска. 
 
Высокий риск- семикратный БДО;
 
Средний риск - пятикратный БДО;
 
Низкий риск - трехкратный БДО.
 
Категория высокого риска - это врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом.
 
Категория среднего риска: работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант.
 
Категория низкого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;   врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;   врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с  биологическим материалом.
 

В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов

30.12.2021, 17:00 37826
В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, в правилах осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением: 
 
 "8. В случае если получателями являются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 31, подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, ЕНПФ запрашивает сведения об установлении инвалидности получателю из централизованного банка данных системы учета инвалидов."; дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: "8-1. В случае снятия инвалидности первой или второй группы, установленной бессрочно у лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 31 и подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда прекращаются с месяца, следующего за месяцем получения сведений о снятии инвалидности. Порядок и сроки предоставления сведений о снятии инвалидности установлены соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и уполномоченным органом в сфере социальной защиты", - говорится в постановлении.

 

Токаев подписал закон об уполномоченном по правам человека

30.12.2021, 16:17 38691
Токаев подписал закон об уполномоченном по правам человека
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписан закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан неоднократно получал рекомендации о том, чтобы усилить данный институт, укрепить его потенциал путем принятия отдельного закона. Соответствующее поручение было озвучено президентом Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаевым на заседании Национального совета общественного доверия в начале 2021 года", - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

 
Как отметили в ведомстве, в принятом законе следует особенно выделить следующие полномочия омбудсмена: 
 
-обращаться к президенту, палатам парламента, правительству с предложениями об улучшении законодательства и практики в области прав и свобод человека; 
 
- обращаться в суд с иском о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, а в случае массовых и грубейших нарушений - ходатайствовать перед судом об обращении в Конституционный совет;
 
- представлять информацию и предложения в Верховный суд для изучения в рамках судебной практики; привлекать на договорных условиях экспертов и специалистов для аналитической работы; 
 
- рассматривать обращения граждан о нарушениях прав и свобод, проводить совместные приёмы граждан с представителями госорганов и инициировать проведение проверок на основании сообщений о нарушениях;
 
- выступать с ежегодным докладом в палатах парламента и предлагать провести парламентские слушания по отдельным вопросам; координировать деятельность национального превентивного механизма против пыток и других видов жестокого обращения; участвовать в продвижении знаний о правах и свободах человека, в том числе в обучающих программах.
 

Главная миссия данного института в Казахстане состоит в том, чтобы содействовать продвижению конструктивного диалога в области прав человека, улучшению законодательства и практики защиты прав человека. Принятие специального закона позволит уполномоченному по правам человека полноценно участвовать в правозащитных процедурах", - прокомментировала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

 
Отмечается, что по состоянию на ноябрь 2021 года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений. 
 
Жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).
 
 

В МИИР подвели итоги строительства и ремонта дорог в 2021 году

30.12.2021, 14:26 40356
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подвели итоги реализации автодорожных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Строительством, реконструкцией и ремонтными работами было охвачено 10 тысяч км автодорог республиканского и местного значения, сообщает МИИР. Из них 3,6 тыс. километров - дороги республиканского значения:
 
- Талдыкорган - Усть-Каменогорск;
 
- Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай;
 
- Актобе - Атырау - Астрахань;
 
- Калбатау - Майкапшагай;
 
- Ушарал - Достык;
 
- Узынагаш - Отар;
 
- Мерке - Бурылбайтал;
 
- Костанай - Денисовка.
 

В строительный сезон на проектах было задействовано 200 тыс. человек и 12 тыс. единиц дорожно-строительной техники. По итогам года открыто движение на 2248 км автодорог I-II категории, с увеличением прочности дорог. Обеспечено надежное транспортное сообщение с охватом порядка 120 близлежащих населенных пунктов, построено шесть обходов крупных населенных пунктов, увеличены транспортные и транзитные перевозки в 2,5 раза. При этом казахстанское содержание в дорожном строительстве составило более 90%. Для развития придорожного сервиса запущен 71 комплекс придорожного обслуживания, с включением полного сервиса придорожных услуг: кемпинги, мотели, АЗС, СТО, пункты питания, торговли и так далее", - уточнили в ведомстве.

 

Нового судью Верховного суда Казахстана избрал сенат

30.12.2021, 12:05 39411
Нового судью Верховного суда Казахстана избрал сенат
Фото: Карагандинский областной суд
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Нового судью Верховного суда Республики Казахстан избрал сенат Парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сегодня в ходе заседания сената депутаты палаты во внеконкурсном порядке избрали на должность судьи Верховного суда Нурсерика Шарипова по представлению президента РК Касым-Жомарта Токаева от 27 декабря 2021 года и в соответствии Конституцией РК и Конституционным законом РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
 
Депутаты сената проголосовали за соответствующее постановление.
 
Нурсерик Шарипов родился в 1965 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Судейскую деятельность начинал судьей районного суда в Алматы, возглавлял два районных суда в Алматы и Мангистауской области, а также Апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного суда. Кроме того, возглавлял Южно-Казахстанский областной суд, руководил аппаратом Верховного суда. С 2018 года был председателем Карагандинского областного суда. Судейский стаж составляет более 25 лет.
 
Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией принятие присяги судьей Верховного суда относится к исключительному ведению сената, и гражданин, впервые избранный на должность судьи Верховного суда, должен принести присягу. После чего Шарипов торжественно поклялся честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 
Кроме того, в ходе заседания палаты досрочно прекращены полномочия депутата сената Нурлана Кылышбаева. Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление. 
 

Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в сенат", - сказал Ашимбаев.

 
Кылышбаев был депутатом от Алматинской области более пяти лет. 
 
Как сообщалось ранее, мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана в связи с поданным им заявлением в ЦИК РК.

 

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