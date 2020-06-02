Президент поручил Балаевой повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву , передает Kazakhstan Today.

Балаева отчиталась о текущей работе и рассказала о перспективах деятельности министерства.

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов. Президент был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований ", - сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что глава государства поручил новому министру повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.

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