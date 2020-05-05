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Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана

04.05.2020, 13:48 8425
Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Балаевой А.Г. министром информации и общественного развития Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
 

Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.

 
Напомним, ранее занимавший должность министра информации и общественного развития Даурен Абаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан.
 

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