Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана

Указом главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.
Напомним, ранее занимавший должность министра информации и общественного развития Даурен Абаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан.
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