Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Балаевой А.Г. министром информации и общественного развития Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.

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