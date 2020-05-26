Назначен председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Болат Мажагулов назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра информации и общественного развития РК Мажагулов Болат Бауржанович назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба главы правительства .

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны. В 2002 по 2007 работал в Государственной филармонии, Республиканской гвардии "Улан", ГККП "Государственный народный театр "Наз" Астаны. В 2007-2008 годах работал в структуре управления культуры Астаны. С 2009 по 2010 годы - директор Дворца мира и согласия Астаны. С 2010 по 2015 годы возглавлял управление культуры Астаны. В 2015-2018 годы - руководитель управления культуры, архивов и документации Астаны. В 2018-2019 годы - руководитель управления культуры и спорта Астаны. С 29 июля 2019 года по настоящее время работал заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК.

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