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Президент поручил ускорить цифровизацию мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продтовары

03.03.2021 20791
Президент поручил ускорить цифровизацию мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продтовары
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today
 
Глава Нацбанка рассказал президенту о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за февраль текущего года, перспективах восстановления глобальной экономики и влиянии на инфляцию мировых цен на продовольствие. 
 

Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты об управлении активами Национального фонда и состоянии золотовалютных резервов, а также обновленные прогнозы Национального банка по ВВП и платежному балансу на 2021 год. Также Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и предложениях Нацбанка по улучшению инвестиционного климата", - сообщили в пресс-службе Акорды. 

 
Президент поручил оказать содействие в ускорении процесса цифровизации мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары.
 

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