Президент поручил ускорить цифровизацию мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продтовары

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today

Глава Нацбанка рассказал президенту о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за февраль текущего года, перспективах восстановления глобальной экономики и влиянии на инфляцию мировых цен на продовольствие.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты об управлении активами Национального фонда и состоянии золотовалютных резервов, а также обновленные прогнозы Национального банка по ВВП и платежному балансу на 2021 год. Также Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и предложениях Нацбанка по улучшению инвестиционного климата", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент поручил оказать содействие в ускорении процесса цифровизации мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары.

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