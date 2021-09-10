Президент поставил перед председателем правления АО "КазТрансГаз" ряд задач

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления АО "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о производственных и финансовых показателях группы компаний АО "КазТрансГаз" за восемь месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кайрат Шарипбаев сообщил президенту о положительной динамике роста магистральной транспортировки газа, которая по сравнению с 2020 годом, выросла на 14% и составила 65,4 миллиарда кубометров. Выручка национального оператора за отчетный период выросла на 6% и составила 1,342 триллиона тенге, чистая прибыль выросла на 55% и составила 304 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

Наряду с этим, главе государства доложили о мерах по субсидированию отечественных потребителей газа, сумма которых в 2021 году составит 158,8 миллиарда тенге, а также о налоговых и других выплатах в бюджет на сумму 128,4 миллиарда тенге.

Как информировал Кайрат Шарипбаев, чистая прибыль компании направляется на поддержание газотранспортной системы и снижение долговой нагрузки. За восемь месяцев группой компаний АО "КазТрансГаз" погашено долгов на сумму 995 миллионов долларов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализации проектов по модернизации и развитию газотранспортной инфраструктуры, в частности, реконструкции газотранспортной инфраструктуры Мангистауской области, прокладке второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане, а также о мерах по цифровизации АО "КазТрансГаз".

Президент выразил поддержку предлагаемым проектам и мерам по дальнейшей газификации страны.

В завершение встречи глава государства поставил перед Кайратом Шарипбаевым ряд задач, направленных на развитие газовой отрасли Казахстана.

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