Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

"Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт! Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности. Это особенно важно для нашей страны, в которой бережно хранится единство и согласие. В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!" - говорится в поздравлении главы государства.





Также на официальном сайте Елбасы опубликовано поздравление с праздником.





В своем поздравлении Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что Курбан айт - священный праздник для всех мусульман мира, символизирующий торжество добра, милосердия и великодушия. Этот день призван сохранять и беречь такие общечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие.





"Отрадно, что Курбан айт и другие религиозные праздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находят свое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей. Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие пожелания! Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - отметил Елбасы.





Курбан айт - это мусульманский праздник жертвоприношения, который отмечается на 70-й день после окончания поста Ораза.

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