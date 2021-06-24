Президент поздравил полицейских с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Твиттере поздравление для казахстанских полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником! Общество доверило вам ответственную миссию по обеспечению законности и правопорядка. Каждый сотрудник внутренних органов должен быть примером справедливости, открытости, честности. Желаю успехов в вашей нелегкой службе", - написал глава государства.
Напомним, сегодня президент поздравил с профессиональным праздником государственных служащих.
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