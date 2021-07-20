Президент поздравил Рухию Байдукенову с победой в конкурсе "Славянский базар"

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил молодую талантливую певицу Рухию Байдукенову с убедительной победой в престижном конкурсе "Славянский базар", который состоялся в Витебске, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ваше блестящее выступление в этом представительном смотре ярких талантов из многих стран мира является яркой демонстрацией качеств, которыми вы обладаете в достатке - высокий профессионализм, самобытный природный дар и великолепная артистичность", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении.

Глава государства считает, что успешное выступление Рухии Байдукеновой стало подарком всем казахстанцам в канун 30-летия Независимости Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.





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