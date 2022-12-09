Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда

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Глава государства подписал соответствующий указ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говориться в тексте указа.
Ермаганбет Булекпаев родился в 1975 году в селе Успенка Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист", Евразийский университет имени Гумилева по специальности "экономист".
Карьера:
1996-1998 годы - экономист Павлодарского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директор представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ";
1998-2003 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК
2003 год - помощник депутата сената парламента Республики Казахстан;
2003-2005 годы - помощник акима Павлодарской области;
2005-2006 годы - заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области;
с 04.2006 по 09.2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара;
с 09.2006 по 11.2008 - аким Павлодарского района;
с 11.2008 по 06.2009 - начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области;
с 06.2009 по 07.2011 - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель дисциплинарного совета в Карагандинской области;
с 07.2011 по 07.2013- начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области;
с 07.2013 по 11.2015 - аким района Сарыарка города Астаны;
с 11.2015 по 20.2016 - аким района Алматы города Астаны;
с 20.10.2016 по 02.2018 - аким района Есиль города Астана;
с 02.2018 по 12.2018 - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;
с 12.2018 по 09.2020 - заместитель акима Карагандинской области;
с 09.2020 по 08.12.2022 - аким города Караганды.
По данным
пресс-службы премьер-министра РК, на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима региона - Сержан Аймаков и Ермаганбет Булекпаев.
Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Сержана Аймакова поддержали 40 депутатов, за Ермаганбета Булекпаева голоса отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняло участие 178 депутатов.