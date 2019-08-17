Президент рассказал, с какого класса уместно начинать изучать английский язык

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, с какого класса уместно и правильно начинать изучать английский язык в школах, передает Kazakhstan Today.

Елбасы говорил, что казахский язык не является одним из трех языков - он первый из трех языков, главный, таким и останется. Поэтому я думаю, что обучение английскому языку будет уместным и эффективным начинать со 2-го или даже 5-го класса, в зависимости от желаний родителей", - сообщил Касым-Жомарт Токаев на ежегодной августовской конференции .

Как сообщалось ранее, глава государства принимает участие в пленарном заседании августовской конференции педагогических работников, которая проходит во Дворце независимости. На ежегодную августовскую конференцию педагогических работников приехало свыше двух тысяч работников образования со всей страны. На конференции обсуждаются вопросы управления и изменения в сфере образования и науки.





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