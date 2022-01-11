Президент РК наградил орденами погибших полицейских и военнослужащих
НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:
Орденом "Айбын" ІІ степени:
Аділбай Дастан Аділбайулы (посмертно) - начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области;
Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) - инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел;
Жагалбаев Жандос Мухтарулы (посмертно) - старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) - начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Сланбеков Рахат Нурбайулы (посмертно) - участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел.
Орденом "Айбын" ІІІ степени:
Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) - командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Алмасов Нурболсын Ганиулы (посмертно) - полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Аманов Айбат Ерболулы (посмертно) - военнослужащего воинской части 5514 регионального командования "Онтустік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) - полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) - курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) - старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел;
Жупарбеков Даулет Бауржанулы (посмертно) - курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности;
Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) - полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Кайсаров Мадияр Оразалыулы (посмертно) - военнослужащего воинской части 5547 регионального командования "Онтустік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
Смаилканов Габдолла Галымулы (посмертно) - специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін":
Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) - младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.
Указ вводится в действие со дня подписания.