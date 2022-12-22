Президент РК подписал закон о введении в действие Налогового кодекса

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе шестого заседания координационного совета по целям устойчивого развития был одобрен план мер по реализации ЦУР на 2023 год, - В ходе шестого заседания координационного совета по целям устойчивого развития был одобрен план мер по реализации ЦУР на 2023 год, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





На сегодня уже определены конкретные задачи, которые нам необходимо последовательно выполнить в течение следующего года", - заявил Алихан Смаилов.





Премьер-министр также напомнил, что в июле текущего года на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй добровольный национальный обзор в области устойчивого развития до 2030 года, сформированный при активном участии межведомственных рабочих групп, неправительственного сектора, экспертного сообщества и международных организаций.





По его словам, документ стал комплексной оценкой достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.





В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили поддержку проводимым в республике реформам и озвучили рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы.





Алихан Смаилов отметил, что рекомендации, озвученные членами координационного совета, будут учтены в дальнейшей работе правительства, и дал поручение заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год.



